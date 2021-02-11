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Иммунолог дал советы не переболевшим COVID-19

07:55
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Каналы передачи инфекции все еще активны

Как отметил в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, количество людей, в том или ином виде уже встретившихся с коронавирусом (переболевших или сделавших прививку), постоянно растет, идет постепенное формирование коллективного иммунитета. Но на отдельного человека, уточнил специалист, этот коллективный иммунитет не действует никак.

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"Ждать, пока выработается коллективный иммунитет, имеет значение для планирования противоэпидемических мероприятий - сохранять или отменять ограничения", - объяснил иммунолог.

По его словам, несмотря на некоторую стабилизацию ситуации, уровень заболеваемости по-прежнему высок, каналы передачи инфекции полностью не исчезли.

Если человек до сих пор не заразился, подчеркнул Болибок, ему следует неукоснительно соблюдать личные меры безопасности. Вместе с тем врач выразил мнение о том, что в России вряд ли появятся особые ограничения для тех, кто не болел COVID-19 и не прививался от болезни.

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