Иммунолог дал советы не переболевшим COVID-19

Каналы передачи инфекции все еще активны

Как отметил в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, количество людей, в том или ином виде уже встретившихся с коронавирусом (переболевших или сделавших прививку), постоянно растет, идет постепенное формирование коллективного иммунитета. Но на отдельного человека, уточнил специалист, этот коллективный иммунитет не действует никак.

"Ждать, пока выработается коллективный иммунитет, имеет значение для планирования противоэпидемических мероприятий - сохранять или отменять ограничения", - объяснил иммунолог.

По его словам, несмотря на некоторую стабилизацию ситуации, уровень заболеваемости по-прежнему высок, каналы передачи инфекции полностью не исчезли.

Если человек до сих пор не заразился, подчеркнул Болибок, ему следует неукоснительно соблюдать личные меры безопасности. Вместе с тем врач выразил мнение о том, что в России вряд ли появятся особые ограничения для тех, кто не болел COVID-19 и не прививался от болезни.

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