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Россия призвала США перестать "бряцать оружием"

08:18
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Недавно Штаты провели учения в Черном море

Посольство России в Вашингтоне опубликовало у себя в Twitter призыв к Соединенным Штатам прекратить опасные маневры кораблей в Черном море.

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"Мы призываем ВС США прекратить безрассудное бряцание оружием и заняться своими делами в территориальных водах Соединенных Штатов. Мир и безопасность в Черном море не нуждаются в иностранном вмешательстве", - отметили дипломаты.

Они добавили, что американскому флоту, видимо, хочется найти в Черном море врага, а Вашингтон ищет предлог для наращивания своего присутствия в регионе.

Во вторник корабли ВМС США и Турции провели в Черном море совместные учения при поддержке двух турецких истребителей F-16. Отрабатывались поиск и обнаружение подводных лодок.

Министерство иностранных дел России не раз отмечало, что военное присутствие в акватории Черного моря кораблей находящихся за пределами региона держав не идет на пользу укреплению стабильности.

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