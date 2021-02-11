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В ВОЗ назвали новую дату начала распространения коронавируса

08:26
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Всё могло начаться ещё осенью 2019-го

Газета The Wall Street Journal написала со ссылкой на представителей Всемирной организации здравоохранения, что эксперты ВОЗ теперь считают временем начала распространения коронавирусной инфекции на территории Китая октябрь 2019 года.

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В материале сказано, что, согласно данным ВОЗ, в октябре 2019-го на территории центральной части КНР были госпитализированы 92 человека с характерными симптомами. Тестировали этих людей на COVID-19 уже позднее, так что тесты, пишет газета, не дали ни одного положительного результата.

"Необходимо провести дополнительные исследования", - приводит The Wall Street Journal слова руководителя международной экспертной группы по зоонозным инфекциям. ВОЗ направила китайским властям соответствующий запрос.

Ранее в ВОЗ назвали маловероятным лабораторное происхождение COVID-19. В организации уточнили - вирус, скорее всего, начал распространяться у летучих мышей, но в Ухань заболевание вряд ли пришло через этих животных.

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