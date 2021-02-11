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Врач перечислил необычные причины головной боли

08:40
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Головные боли не всегда указывают на болезнь

Головная боль не всегда связана с каким-либо заболеванием, причины ее возникновения могут быть самыми разными, заявил ангионевролог Евгений Широков.

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По его словам, головная боль может возникать из-за изменений привычного образа жизни. Одна из возможных причин – обезвоживание, которое приводит к повышению вязкости крови и нарушению микроциркуляции.

Также фактором риска является малоподвижный образ жизни. "Могут возникать раздражения нервных окончаний, это приводит к мышечному спазму, который приводит к нарушению венозного оттока. Это создает все условия для возникновения головной боли", - рассказал Широков.

Душное помещение тоже может привести к головным болям. В таком случае неприятные ощущения объясняются недостатком кислорода, избытком углекислого газа и повышенной температурой, что в совокупности приводит к сосудистым спазмам и повышению внутричерепного давления.

Чтобы избежать головных болей, врач рекомендовал не пропускать завтрак, гулять минимум по полчаса в день, делать массаж головы и соблюдать режим дня, передает Россия-1.

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