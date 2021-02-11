"Разрушение демократии": российский сенатор оценил ситуацию вокруг импичмента Трампу

Экс-президенту мстят

В Сенате США идут горячие прения по импичменту, который хотят объявить бывшему президенту Дональду Трампу. Ранее сенаторы постановили, что процедура не противоречит положениям конституции, хотя Трамп уже покинул высокий пост. Противники бывшего хозяина Белого дома намерены доказать, что его высказывания спровоцировали беспорядки, которые привели к захвату Капитолия. Призыв к мятежу - вот в чем его пытаются обвинить. При этом большинство республиканцев остается на его стороне, поэтому шансы на то, что импичмент приведут в исполнение не столь очевидны.

Ситуацию в США с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил сенатор Игорь Морозов.

"То, что мы наблюдаем... это просто на глазах разрушается американская не только демократия, но и вся законность, которой они так гордились. Та модель, которую они пытались показать всему миру, как лучшую из того, что выработало человечество. Апогеем стал импичмент экс-президенту. Это не моральное, а политическое преследование. Месть за то, что Трамп в 2016 году ворвался со своей командой и со своей парадигмой возвращения той былой славы США, как державе индустриальной, мощной", - заявил Морозов.

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