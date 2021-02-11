ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Разрушение демократии": российский сенатор оценил ситуацию вокруг импичмента Трампу

09:40
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Экс-президенту мстят

В Сенате США идут горячие прения по импичменту, который хотят объявить бывшему президенту Дональду Трампу. Ранее сенаторы постановили, что процедура не противоречит положениям конституции, хотя Трамп уже покинул высокий пост. Противники бывшего хозяина Белого дома намерены доказать, что его высказывания спровоцировали беспорядки, которые привели к захвату Капитолия. Призыв к мятежу - вот в чем его пытаются обвинить. При этом большинство республиканцев остается на его стороне, поэтому шансы на то, что импичмент приведут в исполнение не столь очевидны.

Ситуацию в США с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил сенатор Игорь Морозов.

"То, что мы наблюдаем... это просто на глазах разрушается американская не только демократия, но и вся законность, которой они так гордились. Та модель, которую они пытались показать всему миру, как лучшую из того, что выработало человечество. Апогеем стал импичмент экс-президенту. Это не моральное, а политическое преследование. Месть за то, что Трамп в 2016 году ворвался со своей командой и со своей парадигмой возвращения той былой славы США, как державе индустриальной, мощной", - заявил Морозов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.