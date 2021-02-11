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Пандемия коронавируса снизила число контактов землян с инопланетянами

08:39
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Но ситуация улучшается, и космические гости все чаще дают о себе знать

Мы не забыты. Инопланетный разум помнит о нас. Борьба с пандемией снизила активность землян, вступающих в контакты c внеземными цивилизациями. Какие контакты, если повсюду то локдаун, то карантин. Но как только появились первые успехи в борьбе с пандемией, выяснилось, что гости из других галактик просто стосковались по нам и дают о себе знать в разных уголках Земли. 

Главная сенсация – из штата Флорида. Местные, выйдя на улицу и поглядев в небо, поняли, что пожаловали, долгожданные гости. Видео и фотографии заполонили соцсети, Флорида уже готовилась встречать собратьев по разуму, телеканал Fox News посвятил загадочным объектам целый репортаж.

Испортили праздник американские военные, которые, как выяснилось, просто запустили ракету типа "Трайдент" с борта подводной лодки. Ее то и приняли за НЛО.

Но отчаиваться не стоит. Они где-то рядом.

Канадский исследователь  Жан-Минел Тена на днях выложил в Сеть документальный, естественно, ролик, на котором инопланетные корабли пролетают над поверхностью Луны. Даже тени отбрасывают. Пользователи соцсетей разбились на два лагеря. Одни сразу поняли, что у инопланетян давно своя база Луне, и кто первый прилетит туда, тот и наладит отношения. Скептики объявили видео фальшивкой, или, в лучшем случае, пролетом над лунной поверхностью неких вполне земных аппаратов. Вопрос остался открытым.

Почему к нам не заглядывают? Заглядывают, и еще как!

Не обошли стороной гости из далеких галактик наш Воронеж. Во вторник дали о себе знать. Как существа воспитанные, сначала световыми столбами. Многие поняли, что это контакт. В соцсетях обсуждали, как встречать гостей: хлебом-солью или занимать глухую оборону.

Синоптики посоветовали на время отложить контакт. Световые столбы при морозе - это отражение света от замерзших частиц воды в верхних слоях атмосферы.

А что же любимые всеми британские, ну или американские, ученые, на которых без устали ссылаются в любой дискуссии как на непререкаемый авторитет? Гарвардский астроном раскрыл, почему инопланетяне избегают контакта с людьми. Астроном Ави Лоэб уже который год порицает своих коллег за то, что проигнорировали инопланетян, посещавших нас в 2017 году. Ну как посещали? Межзвездный объект пронесся через Солнечную систему, пролетел вокруг Солнца, ускорился и отклонился от ожидаемой траектории, движимый загадочной силой. Специалисты не уделили ему должного внимания, и только Ави Лоэб понял, что пришельцы бороздили просторы  Вселенной. Конечно, узнав, что их и за пришельцев не считают, инопланетяне пролетели мимо без всяких попыток вступить в переговоры, как резюмировал ученый.

Глядя в небо, остается только гадать: неужели в действительности все не так как на самом деле.

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