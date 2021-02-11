В Санкт-Петербурге ослабили коронавирусные ограничения

С 12 февраля

В регионах России уже развернуто более 3700 пунктов, где можно сделать прививку от ковида. В Пермском крае начали работать выездные бригады на предприятиях. Постепенно снимаются и введенные ранее из-за пандемии запреты, передает "ТВ Центр".

В Санкт-Петербурге с завтрашнего дня возобновляют работу фудкорты. В кинотеатрах, на концертах заполняемость залов разрешено увеличить с 50 до 75%. В Хабаровском крае сняты временные ограничения для работы предприятий общепита.

Больницы, переоборудованные под ковид-госпитали возвращаются к обычной работе по профилю. При этом все медицинские учреждения проходят спецобработку. С начала года военнослужащие Западного округа продезинфицировали более 140 объектов военной и гражданской инфраструктуры.

В Самарской области более пятисот человек, вылечившихся от коронавируса, прошли курс реабилитации в санатории министерства обороны "Волга". Причем это не только военнослужащие и ветераны боевых действий, но и гражданские лица.

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