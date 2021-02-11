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В Афинах полиция разогнала недовольных студентов слезоточивым газом

09:25
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Греки недовольны новым законом о высших учебных заведениях

В греческих Афинах столкновениями между полицией и студентами закончился марш против нового закона об образовании. Участники  протестов бросали в стражей порядка камни и бутылки с горючей смесью, в ответ был применён слезоточивый газ. О пострадавших не сообщается, несколько человек задержаны.

Новый закон, который рассматривают в парламенте, должен, в частности, ужесточить полицейский контроль за порядком в университетах, а на его реализацию планируют выделить десятки миллионов евро.

По мнению митингующих, это пустые траты, с учетом того, что студенты из-за пандемии уже целый год не появлялись в вузах, и вообще не ясно, когда возобновятся очные занятия. Об этом сообщает "ТВ Центр".

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