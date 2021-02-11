Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Идлибе

Они отрабатывали слаженность действий

Российские и турецкие военные в сирийской провинции Идлиб, где регулярно фиксируются нарушения режима прекращения огня, провели тренировки по эвакуации раненых и поврежденной техники. Они нацелены на отработку слаженных действий во время будущих совместных патрулирований.

Парк развлечений в окрестностях Серакиба, небольшого и пустующего городка на границе Алеппо и Идлиба, уже давно не работает. За колесом обозрения сегодня - опорный пункт боевиков. Дальше - деревни, которые пока еще контролирует вооруженная оппозиция.

Колонна российских и турецких военных проходит вблизи позиций боевиков. Это совместный патруль. Но на маршрут он пока не выходит. Выезд - подготовительный.

Главная оперативная задача - контроль за тем, как вооруженные группировки соблюдают режим прекращения огня. Предсказать реакцию боевиков на появление колонны сложно. Как правило, просто внимательно наблюдают, не проявляя активности. Но бывало, обстреливали турецкие броневики. Поэтому военные отрабатывают и действия на случай провокаций, засад и, как следствие, эвакуации раненных из подбитой техники.

Приемов, как выйти из под огня, избежать нападения, не мало. Но самое важное - полная согласованность действий. Проще говоря, когда военные понимают друг друга с полуслова. Для большей эффективности, офицеры разработали специальные сигналы и команды жестами. Простые и понятные всем бойцам.

Совместное патрулирование начнется, когда будут согласованы все детали. Понятно, что полевых командиров появление конвоя не обрадует. А вот местные крестьяне почувствуют себя намного спокойнее. Да и власти провинции получат возможность начать восстановление разрушенной войной инфраструктуры в поселках, в которые хотят вернуться мирные жители.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия.

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