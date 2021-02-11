Число выдворенных из России иностранцев сократилось в три раза

Здесь тоже не обошлось без влияния пандемии

В Федеральной службе судебных приставов сообщили, что в 2020 году количество выдворенных из России по решению суда иностранцев сократилось почти в три раза.

Такие меры, передает ТАСС, в прошлом году были приняты в отношении более 11,2 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 40 несовершеннолетних.

Вместе с тем в 2019-м из страны депортировали чуть более 37,2 тысячи иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.

Согласно данным ведомства, на 1 января 2021 года почти 2,4 тысячи человек подлежали выдворению из России. 458 из них содержались в специальных учреждениях, 154 находились в розыске.

Ранее в Министерстве внутренних дел сообщили, что число находящихся в России иностранцев в 2020 году сократилось из-за пандемии. Их было около 6 миллионов, из них миллион имеют вид на жительство или разрешение на временное проживание.

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