ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число выдворенных из России иностранцев сократилось в три раза

08:52
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Здесь тоже не обошлось без влияния пандемии

В Федеральной службе судебных приставов сообщили, что в 2020 году количество выдворенных из России по решению суда иностранцев сократилось почти в три раза.

Минсельхоз попросил упростить ввоз мигрантов для сезонных работ
МВД сообщило о дефиците иностранных рабочих в Москве

Такие меры, передает ТАСС, в прошлом году были приняты в отношении более 11,2 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 40 несовершеннолетних.

Вместе с тем в 2019-м из страны депортировали чуть более 37,2 тысячи иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.

Согласно данным ведомства, на 1 января 2021 года почти 2,4 тысячи человек подлежали выдворению из России. 458 из них содержались в специальных учреждениях, 154 находились в розыске.

Ранее в Министерстве внутренних дел сообщили, что число находящихся в России иностранцев в 2020 году сократилось из-за пандемии. Их было около 6 миллионов, из них миллион имеют вид на жительство или разрешение на временное проживание.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Иммигранта
Иммигранта
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.