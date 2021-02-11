Россияне рассказали, сколько денег нужно на свадьбу

Большинство не считают проблемой оплатить торжество

Россияне в среднем тратят на свадьбу 188 тысяч рублей, показало исследование компаний "Сбербанк Управление активами" и "Сбербанк страхование жизни".

"Около 4,5% россиян намерены до конца года вступить в брак либо не исключают такой возможности в 2021 году. Непростой 2020 год не смог кардинально повлиять на матримониальные намерения россиян: в ходе аналогичного прошлогоднего опроса о планах сыграть свадьбу заявили 5% опрошенных", - сообщили аналитики.

Больше всего свадеб на тысячу жителей планируется в Махачкале – там 8% респондентов признались в намерении узаконить отношения. Следом идет Нижний Новгород (6%). Еще в 37 городах 5% россиян готовится сыграть свадьбу в этом году, а в 36 городах - 4%.

"Чтобы сыграть свадьбу, россиянам нужно в среднем 188 тысяч рублей. Самые высокие оценки стоимости свадебного торжества у жителей Набережных Челнов (225 тысяч рублей), Орла и Магнитогорска (по 224 тысяч рублей в каждом городе). Минимальные расходы на эти цели планируют жители Хабаровска (120 тысяч рублей) и Читы (106 тысяч рублей)", - рассказали эксперты.

При этом 72% опрошенных признают, что оплата торжества не стала бы для них серьезной проблемой. Для финансирования свадьбы многие готовы потратить собственные накопления или попросить денег у родственников.

Что касается подарков молодоженам, то 52% респондентов признали лучшим презентом деньги, а каждый пятый считает нужным дарить постельное белье. Остальные готовы порадовать новобрачных метелью, картинами, бытовой техникой, коврами, гаджетами и путешествиями, передает РИА Новости.

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