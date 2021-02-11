Си Цзиньпин заявил о катастрофе при столкновении Китая и США

Китайский лидер провел переговоры с Джо Байденом

Председатель КНР Си Цзиньпин прокомментировал итоги телефонных переговоров с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

"Китайско-американское сотрудничество во многом благоприятно как для США и Китая, так и для всего мира. Противостояние Китая и США - абсолютно точно катастрофа для двух стран и для всего мира", - приводит слова китайского лидера РИА "Новости" со ссылкой на местное телевидение.

Стороны должны разрешать разногласия на основе взаимоуважения, отметил Си Цзиньпин. Он также призвал возобновить механизмы диалога между Пекином и Вашингтоном.

Ранее в Белом доме сообщили, что в ходе телефонного разговора Байден и Си Цзиньпин обсудили борьбу с пандемией, контроль за распространением в мире оружия и изменения климата. Также американский президент выразил обеспокоенность по поводу "репрессивных мер Пекина в Гонконге".

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