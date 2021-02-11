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Россиянам спрогнозировали холодный март

08:55
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Но в отдельных регионах температура будет выше нормы

Завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина отметила в беседе с "Российской газетой", что в нескольких российских регионах ожидается холодный март.

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Это, в частности, касается Архангельской, Ростовской и Волгоградской областей, а также Ставропольского и Краснодарского края, Коми, Ненецкого автономного округа. Уточняется, что в других дальневосточных регионах будет относительно тепло.

Выше нормы температура воздуха прогнозируется и на всей территории Сибири. На Урале ожидаются показатели в пределах нормы.

Что касается Москвы, то там до нуля среднесуточная температура поднимется не ранее 27 марта, говорят синоптики. Меньше всего осадков ожидается севере и востоке Якутии, в Амурской области и в Хабаровском крае.

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