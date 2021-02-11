Наталья Сергунина: Финансовая поддержка резидентов московских технопарков в 2020 году выросла в два раза

Власти столицы предоставляют различные льготы

В прошлом году объем поддержки резидентов столичных технопарков вырос в два раза, заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, общая сумма одобренных субсидий составила 266 миллионов рублей.

На сегодняшний день в столице есть 37 технопарков, еще пять сейчас находятся в стадии создания. В конце 2020 года статус технопарка получило акционерное общество "Научно-исследовательский институт точных приборов" - старейшее предприятие космической отрасли в столице. Сегодня оно входит в состав холдинга "Российские космические системы" госкорпорации "Роскосмос".

Также в прошлом году сразу восемь московских площадок попали в VI Национальный рейтинг технопарков России. Среди них нанотехнологический центр "Техноспарк", технопарки "Калибр", "Слава", "Строгино", "Полюс", "Элма" и "Мосгормаш". Во всех столичных технопарках размещается свыше двух тысяч компаний, в которых работают более 67 тысяч человек.

"Статус резидента технопарка позволяет высокотехнологичным компаниям получить доступ к развитой научной и бизнес-инфраструктуре, стать частью инновационного сообщества, а также дает право на финансовую поддержку правительства Москвы в виде субсидий и грантов", - объяснил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

При этом город активно поддерживает резидентов технопарков при помощи субсидий, грантов и налоговых льгот. К примеру, специальная субсидия позволяет компенсировать до 10 миллионов рублей расходов на выплату кредитных процентов, лизинг или приобретение оборудования, а также выплату процентов по кредиту на развитие деятельности. За прошлый год столичные власти одобрили 51 заявку на этот вид выплат общей суммой более 104 миллионов рублей.

Также резиденты технопарков на правах представителей малого и среднего бизнеса могут компенсировать часть затрат на обучение персонала, онлайн-продвижение своей продукции, участие в выставках и экспортную деятельность. В прошлом году правительство Москвы одобрило 78 таких заявок на общую сумму 162 миллиона рублей.

Помимо финансовой поддержки, резиденты технопарков могут получить от города помощь в тестировании инноваций. Для этого запущена программа пилотного тестирования, которая позволяет опробовать свои разработки на государственных и коммерческих предприятиях. На сегодняшний день к проекту присоединилось 108 площадок.

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