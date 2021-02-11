Названы самые популярные подарки на День влюбленных

Цветы, конфеты и романтический ужин - стандартные атрибуты праздника

Около половины мужчин в День святого Валентина были бы рады ужину, который любимая приготовила собственноручно, тогда как свыше 60% женщин надеются получить в подарок цветы и сладости, показал опрос сервиса доставки продуктов и товаров "СберМаркет" и исследовательской компании ResearchMe.

"Желанные подарки на 14 февраля: 47% опрошенных мужчин отметили, что были бы рады приготовленному ужину от любимой женщины, 43% мужчин - что будут рады получить конфеты или съедобные сладости. На третьем месте оказалась техника (телефоны, ноутбуки), ее хотели бы получить 38% мужчин", - сказано в исследовании.

При этом 65% женщин ждут на День всех влюбленных конфеты и цветы, 49% были бы рады приглашению в кафе, ресторан или спа-салон, 35% женщин рассчитывают на домашний ужин от партнера. Также 15% женщин и 11% мужчин хотели бы в подарок путешествие.

Свыше 40% респонденток уверены, что их партнер расстроится, если останется 14 февраля без подарка. Аналогичного мнения придерживаются 33% мужчин, передает РИА Новости.

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