Роскомнадзор составит на соцсети протоколы за призывы к протестам

Это, в частности, касается Facebook, Instagram и Twitter

Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, в отношении ряда социальных сетей начинают составлять административные протоколы за призывы к участию в незаконных акциях.

"Вызовы для составления протоколов направлены представителям соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram", - цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Площадкам грозят штрафы от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что в январе и феврале в социальных сетях было выявлено более 2,5 тысяч материалов с призывами к участию в несанкционированных митингах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен проведением несанкционированных протестных акций в стране. Подобная активность, подчеркнул спикер, должна жестко пресекаться.

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