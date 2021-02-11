В Москве еще на 4,7 тысячи сократят число больничных коек для пациентов с COVID-19

В частности, к обычной работе возвращаются корпуса городских больниц №52 и №15

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о возвращении к плановой работе двух столичных стационаров на две тысячи коек, которые ранее были перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Это корпуса городских больниц №52 и №15 имени О. М. Филатова.

"Сокращают прием пациентов с коронавирусом и резервные госпитали: из работы выводятся порядка 2,7 тысячи коек", - уточнила Ракова, которую цитирует федеральный штаб по контролю за распространением заболевания.

Заммэра добавила, что эпидемиологическая обстановка в городе продолжает демонстрировать положительную динамику.

Ракова уточнила, что в трех корпусах госпиталя в Сокольниках останавливается прием. Кроме того, уменьшится количество коек для пациентов с COVID-19 в Коммунарке, Крылатском и АТЦ "Москва".

"Таким образом, текущий фонд работы с коронавирусом составит около 9 тысяч коек", - заключила заммэра.

В клиниках в ближайшее время проведут санитарную обработку, персонал пройдет тестирование.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что городские власти могут снять основные ограничения по коронавирусу уже к маю, если положительный тренд сохранится. Прямо сейчас же, уточнил градоначальник, многие запреты необходимо сохранить, в том числе на проведение массовых мероприятий.

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