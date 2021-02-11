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Влиятельная американская газета предрекла "Спутнику V" мировой успех

09:55
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Вакцина доказала свою безопасность и эффективность

Положительные оценки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" указывают на начало глобального успеха страны в этой области, заявили в американском издании The Washington Post.

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В статье отметили, что изначально речь о российском препарате вызывала у американцев только насмешки, однако ситуация изменилась после появления результатов исследования эффективности вакцины в британском медицинском журналу The Lancet.

"Но теперь "Спутник V", названный в честь первого в мире спутника, пуском которого Советский Союз изначально опередил американцев в космической гонке, начинает выглядеть так, как будто это может стать повествованием о глобальном успехе", - сказано в публикации.

Автор подчеркнул, что результаты, которые показал препарат, ставят его в один ряд с такими вакцинами как Pfizer-BioNTech и Moderna, а применение "Спутника V" одобрили уже свыше десятка стран.

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