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ВОЗ оценила риски новой пандемии из-за мутаций коронавируса

09:45
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Это маловероятно, но нужно быть бдительными

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге дал интервью газете El Pais, в ходе которого ответил на вопрос, возможна ли новая пандемия ввиду обнаружения новых штаммов коронавируса.

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"Это не новый вирус, это нормальная эволюция любого патогена, который пытается адаптироваться к человеку. Это не начало новой пандемии, но, конечно, мы должны быть очень бдительными", - сказал представитель ВОЗ.

Он добавил, что новые штаммы, очевидно, более заразны и могут вызвать повторное инфицирование, что усложнит ситуацию для систем здравоохранения некоторых стран.

Как отметил при этом Клюге, новые штаммы также могут повлиять на эффективность вакцин, подобное уже происходило с гриппом.

"Но пандемии никогда не длятся вечно, они приходят и уходят", - заключил директор регионального бюро.

Всего с начала пандемии коронавирусом во всем мире заразились около 106,9 миллиона человек, более 2,3 миллиона скончались.

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