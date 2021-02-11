Названа опасность отдыха в жарких странах зимой

Организму тяжело дается резкая смена климата

Привычка пережидать окончание российских морозов на пляже под жарким солнцем может подвергнуть организм серьезному испытанию, предупредил кардиолог Александр Мясников.

Он объяснил, что многие из тех, кто зимой отправляются отдыхать в жаркие страны, вместо ожидаемого прилива сил и бодрости на деле получают подорванное здоровье.

"Я работал в Африке и точно знаю, что для адаптации нужно около полугода. Не зря континенты отделены огромными расстояниями, и на нашей планете существуют различные климатические зоны. Самолеты упростили нашу жизнь. Но, получив возможность переместиться за несколько часов на тысячи километров, мы подвергаем свое здоровье серьезному испытанию. Как только организм в какой-то мере через несколько дней адаптируется к резкой перемене, надо лететь обратно — из жары в холод. Организм снова переносит мощный стресс", - рассказал Мясников.

Кардиолог подчеркнул, что организму тяжело дается резкая смена температуры, влажности и давления. Особенно это вредно для людей с хроническими заболеваниями, детей и пожилых, передает "Вечерняя Москва".

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