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Названа опасность отдыха в жарких странах зимой

09:59
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Организму тяжело дается резкая смена климата

Привычка пережидать окончание российских морозов на пляже под жарким солнцем может подвергнуть организм серьезному испытанию, предупредил кардиолог Александр Мясников.
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Он объяснил, что многие из тех, кто зимой отправляются отдыхать в жаркие страны, вместо ожидаемого прилива сил и бодрости на деле получают подорванное здоровье.

"Я работал в Африке и точно знаю, что для адаптации нужно около полугода. Не зря континенты отделены огромными расстояниями, и на нашей планете существуют различные климатические зоны. Самолеты упростили нашу жизнь. Но, получив возможность переместиться за несколько часов на тысячи километров, мы подвергаем свое здоровье серьезному испытанию. Как только организм в какой-то мере через несколько дней адаптируется к резкой перемене, надо лететь обратно — из жары в холод. Организм снова переносит мощный стресс", - рассказал Мясников.

Кардиолог подчеркнул, что организму тяжело дается резкая смена температуры, влажности и давления. Особенно это вредно для людей с хроническими заболеваниями, детей и пожилых, передает "Вечерняя Москва".

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