В Подмосковье пять человек отравились угарным газом

Их тела нашли в строительной бытовке

В подмосковном Солнечногорске в строительной бытовке найдены мертвыми пять человек, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы региона.

Уточняется, что причиной их гибели стало отравление угарным газом, пожара при этом не было.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее угарным газом в одной из квартир в поселке Железноводском Предгорного района Ставропольского края отравились двое супругов и двое их детей. Было возбуждено уголовное дело.

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