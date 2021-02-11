Россиянам подсказали праздничное меню на День всех влюбленных

Предпочтение стоит отдавать овощам, фруктам и диетическому мясу

В День всех влюбленных лучше всего приготовить легкий фруктовый десерт, а алкоголь при желании можно заменить безалкогольными коктейлями, считает главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

"В настоящее россияне стали все чаще отдавать предпочтение легким блюдам для праздничного стола, и как в будни, так и в праздники стремятся приобщаться к здоровому образу жизни, одним из столпов которого является сбалансированный рацион. Это, безусловно, благоприятно как для предотвращения переедания, так и для профилактики различных заболеваний в целом. Для создания особой праздничной атмосферы чрезвычайно важна красивая сервировка и подача блюд, и совсем не обязательно готовить слишком много различных блюд", - отметила специалист.

Она посоветовала подобрать для ужина вкусные и ароматные, но не слишком жирные и калорийные блюда, которые будут хорошо сочетаться между собой. Чтобы избежать переедания, порция должна умещаться на небольшой тарелке, половину которой стоит заполнить овощами, фруктами и свежей зеленью. Их можно сервировать в виде букетов или сердечек. При выборе горячего лучше остановиться на цыпленке, индейке, кролике или рыбе – их можно приготовить на гриле, в рукаве или в фольге с пряностями и овощами. Так не придется добавлять в блюдо дополнительные жиры, а продукты сохранят аромат и вкус.

"Традиционно в меню романтического ужина особое место занимают десерт и напитки. Лучше выбрать что-нибудь легкое и ароматное. Это могут быть фрукты и ягоды как свежие, так и в виде желе, сорбета или фруктовых муссов", - привела пример Стародубова.

Что касается напитков, то можно сделать безалкогольные коктейли на основе ягод и фруктов, трав, пряностей или чая.

Диетолог рекомендовала с особой тщательностью продумывать меню тем, кто страдает от аллергии. В этом случае лучше не выбирать экзотические продукты, а остановиться на знакомых блюдах, которые хорошо переносятся, передает РИА Новости.

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