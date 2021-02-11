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Врач назвал икоту одним из первых симптомов COVID-19

10:18
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Такие случаи редки, но все же встречаются

Доктор медицинских наук Владимир Парфенов сообщил в беседе с агентством городских новостей "Москва", что в некоторых случаях первыми симптомами коронавируса могут быть приступы икоты.

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"Описаны несколько случаев, когда икота стала одним из первых симптомов COVID-19. В электронной библиотеке Pubmed по теме "Икота. COVID-19" в 2020 году есть семь публикаций", - уточнил специалист.

Он добавил, что обычно причиной икоты становится поражение желудочно-кишечного тракта или нервной системы.

Особенностей икоты при COVID-19 нет, подчеркнул Парфенов.

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