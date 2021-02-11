Коронавирусом в России заболели еще 15038 человек

Вылечился 21961 человек

В России за минувшие сутки выявили 15038 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 4027748.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2040. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 1127 человек, в Подмосковье - 721.

Выздоровел за сутки 21961 человек. Скончались 553 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса вылечились 3538422 человека. Общее число умерших достигло 78687.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 105,6 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 649714 человек.

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