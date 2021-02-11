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История с выдачей кукол вместо тел младенцев в Ставрополе оказалась фейком

16:16
  • четверг
  • 11 февраля 2021

С заявлением пришлось выступить губернатору

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил у себя в Instagram подробности нашумевшей истории о том, что женщине в ставропольском роддоме якобы вместо умерших младенцев выдали кукол.

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"Вот и финал рассказа о якобы "подмене тел младенцев". Вчера было проведено медобследование женщины. Вывод: она не рожала. Позже и сама женщина письменно подтвердила, что вся эта история - выдумка", - отметил глава региона.

Он добавил, что теперь этим делом займутся правоохранительные органы. При этом Владимиров призвал извиниться тех, кто безосновательно обвинял врачей в подмене.

Ранее в социальных сетях распространили видео, на котором мужчина рассказывает следующее: двое его детей скончались сразу после появления на свет в ставропольском перинатальном центре, а когда он приехал их хоронить в Дагестан, под саваном обнаружились куклы.

Это урок на будущее, подчеркнул губернатор, как стоит относиться к непроверенной информации.

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