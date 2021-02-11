Собянин: Внедрение цифровых технологий в Москве спасло тысячи жизней

Система здравоохранения Москвы научилась работать по-новому

Сергей Собянин на своем персональном сайте опубликовал ролик о цифровых технологиях столицы, которые помогали спасти жизни во время борьбы с COVID-19.

"Посмотрите сюжет о том, как внедрение цифровых технологий позволило организовать помощь москвичам в период пандемии COVID-19", - написал мэр.

В частности, в Москве была создана Единая цифровая платформа, которая позволила следить за состоянием каждого пациента на всех этапах лечения. Кроме того, в городе появился Единый лабораторный сервис, который содержал базу всех столичных жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Он позволяет оперативно информировать врачей и пациентов, незамедлительно начинать поиск, маршрутизацию и лечение пациента, минимизировать вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором.

С использованием цифровых технологий идет и вакцинация от коронавируса. Персонифицированный учет позволяет обеспечить особый контроль за вакцинированными, учитывать иммунный статус пациента при оказании помощи. Все этапы вакцинации автоматизированы.

В целом, использование "цифры" позволило снизить нагрузку на врачей, обеспечить гарантию прозрачности всех действий и результатов, минимизировать риски.

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