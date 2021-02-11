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Победительница шоу "Пацанки" Настя Петрова рассказала, как потратила выигрыш

11:10
  • четверг
  • 11 февраля 2021

За победу в шоу девушка получила миллион рублей

Победительница пятого сезона шоу "Пацанки" Настя Петрова рассказала, на что потратила выигранный миллион. Участие в телепроекте помогло девушке пересмотреть свои взгляды на жизнь и изменить привычное поведение.

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Петрова призналась, что получила все деньги за вычетом налогов. 500 тысяч девушка потратила на ремонт квартиры, а 200 тысяч отложила в качестве "подушки безопасности".

"200 тысяч — подушка безопасности, которая лежит вместе с остальной суммой. Оттуда я могу брать деньги, но даю себе четыре дня, чтобы вернуть их обратно", - заявила Петрова.

Она отметила, что научилась относиться к деньгам серьезно и не тратить их на ненужные мелочи. По словам девушки, когда она увлекалась боями без правил, могла спустить "на ветер" крупные суммы.

"Какое-то время у меня был личный водитель. Я подъезжала с ним к детскому дому, все думали, что это мой парень… Еще помню зашла в магазин купила одежду на 20 тысяч, не примеряя. Приехала в детский дом, а она мне мала, и я все раздала. Я тратила деньги не на то, что хочу, а на все подряд. Сейчас жалею об этом, трачу совершенно иначе", - рассказала Петрова.

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