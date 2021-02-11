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В Госдуму внесли закон о гарантированном доходе должников

10:46
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Предполагается, что он вступит в силу с сентября

В Государственную думу внесли законопроект о защищенном от взыскания за долги гарантированном доходе в размере прожиточного минимума, рассказал ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, ставший одним из авторов документа.

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По его словам, предлагается дополнить перечень имущества, которое не может быть взыскано, ежемесячным доходом гражданина-должника в размере не ниже величины прожиточного минимума в целом по стране.

Кроме того, проект предусматривает, что должники смогут обращаться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не менее прожиточного минимума. Они должны будут указать реквизиты банковского счета, где средства необходимо сохранить.

По планам автором, нормы вступят в силу 1 сентября 2021 года.

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