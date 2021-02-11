В Госдуму внесли закон о гарантированном доходе должников

Предполагается, что он вступит в силу с сентября

В Государственную думу внесли законопроект о защищенном от взыскания за долги гарантированном доходе в размере прожиточного минимума, рассказал ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, ставший одним из авторов документа.

По его словам, предлагается дополнить перечень имущества, которое не может быть взыскано, ежемесячным доходом гражданина-должника в размере не ниже величины прожиточного минимума в целом по стране.

Кроме того, проект предусматривает, что должники смогут обращаться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не менее прожиточного минимума. Они должны будут указать реквизиты банковского счета, где средства необходимо сохранить.

По планам автором, нормы вступят в силу 1 сентября 2021 года.

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