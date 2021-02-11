Долги россиян за электроэнергию выросли на 12 миллиардов рублей

Уровень расчетов упал до 97,1%

Как следует из материалов Центра финансовых расчетов, на которые ссылается ТАСС, в 2020 году объем задолженности населения России за электроэнергию увеличился на 12 миллиардов рублей. Сумма составила 66,6 миллиарда.

Уточняется, что уровень расчетов упал с 98,8% в 2019 году до 97,1%.

Снизился и показатель собираемости платежей среди других категорий потребителей. В частности, ухудшили расчеты на розничном рынке непромышленные потребители - до 98,6%. Исключением стали промышленные потребители - они улучшили показатели до 99,8%.

По состоянию на 31 декабря 2020 общая задолженность на розничном рынке составила 287 миллиардов рублей.

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