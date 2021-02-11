Россию ждет снежный Армагеддон

По всей стране погода не радует

Мощный циклон надвигается на Центральную Россию. В Москве уже начался снегопад и, по прогнозам, он усилится. В пятницу ожидается рекордное количество осадков. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, а в Новосибирске резкое похолодание - до минус 35 градусов. На дорогах гололёд и почти нулевая видимость.

Вслед за оттепелью в Новосибирск пришли тридцатиградусные морозы. А вслед за ними не только густые туманы, но и гололед. Иногда без помощи не обойтись. Военные помогают автомобилистам вытаскивать машины из ледяного плена. Синоптики предупреждают, что в ближайшие три дня потепления ждать не стоит. Температура воздуха опустится и вовсе до минус 35.

А в Калининградской области промерзает Балтийское море. Вдоль береговой зоны вместо водной глади - белоснежные поля льда. Такого, говорят местные жители, здесь уже не было лет десять. В ближайшие дни он точно не растает, синоптики ждут продолжения вторжения арктического воздуха.

В Краснодаре минус резко сменился на плюс. И улицы вновь превратились в реки. Сегодня и завтра в регионе тепло - до плюс 16. Но уже в субботу вновь погодные качели - похолодает до минус двух.

Сейчас европейская часть страны находится под ударом серии циклонов. Самый мощный из них будет действовать на территории от Северного Урала до Эгейского моря, а центр его окажется в Черноземье. Там выпадет более половины месячной нормы осадков, которые перейдут в ледяные дожди на Средней Волге.

К ненастью готовятся уже и в столице. Балканский циклон станет причиной сильного снегопада. Осадки уже начались и продлятся до воскресенья. Ближайшие три дня синоптики окрестили снежным Армагеддоном.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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