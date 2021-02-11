Лукашенко пообещал белорусам подумать над корректировкой Конституции

И о распределении власти тоже

В Минске этим утром открылось Всебелорусское народное собрание - одно из главных политических событий в республике. На форуме подведут итоги прошедших пяти лет и определят курс развития страны.

Особое внимание будет уделено теме Конституционной реформы. Как ожидается, могут быть объявлены примерные сроки проведения референдума. Дискуссии будут продолжаться два дня. В обсуждениях примут участие около трёх тысяч делегатов - члены правительства, депутаты, врачи, учителя, аграрии и деятели культуры. В эти минуты с обращением выступает глава республики Александр Лукашенко.

"Мы должны пристально рассмотреть вопросы общественного развития. Роли граждан в политической жизни страны, подумать над возможностью корректировки Основного закона, как я уже неоднократно об этом говорил. Ещё одна тема - распределение властных полномочий, усиление местного управления и самоуправления. Мы должны максимально приблизить центры принятия решений к людям, обеспечить постоянную эффективную обратную связь между властью и населением", - заявил Лукашенко.

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