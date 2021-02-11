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Афины превратились в поле боя между полицией и студентами

11:58
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Молодежь недовольна законом о вузах

Драки, взрывы петард и костры в центре Афин. Греческая столица на несколько часов превратилась в поле боя между полицией и студентами. Они вышли на митинг против закона о вузах. Демонстранты перекрыли главные улицы, окружили парламент и начали забрасывать стражей порядка камнями и бутылками. Те применили слезоточивый газ и пустили в ход дубинки.

Подробности – в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Лилии Акиньшиной (см. видео).

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