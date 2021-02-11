В МГУ создали алгоритм для лучшего понимания природы двойных звезд

Они стали ближе и понятнее

Понять природу чёрных дыр и двойных звёзд теперь станет проще благодаря разработкам астрофизиков МГУ. Российские учёные создали уникальную компьютерную программу, которая с высокой точностью моделирует искусственные галактики. Алгоритм подсчитывает вероятность возникновения чёрных дыр рядом с парными голубыми звёздами. Выводы авторов укрепили основы теории эволюции таких объектов.

"Я вам желаю открыть оптическое излучение", - это пожелание российским коллегам в 2016 году оставил американский астрофизик Кип Торн. В 2015-ом именно он открыл гравитационные волны, за что получил Нобелевскую премию…

"Предсказание" - вполне себе научный термин. Никакой мистики – исключительно астрофизика, большие данные. И все-таки небольшой флер таинственности в лаборатории космического мониторинга МГУ есть. Величественный лев на входе, баранки и он – хрестоматийный профессор Липунов со стаканчиком черного кофе в руках: "Ребята в этой комнате звучат все время десятилетия, и сумасшедший профессор вам рассказывает, как это было".

И ладно бы десятилетия – миллиарды лет! Есть в нашей Вселенной такие двойные звезды, когда рядом со светилом черная дыра. Такой тандем может возникнуть, а может и нет. Именно потому называется "релятивистским".

— Предсказать результат жизни той или иной пары звезды или целого множества звезд также трудно как предсказать чем закончится фильм, снятый по роману Л.Н. Толстого Анна Каренина у какого-нибудь продвинутого авангардиста.

А вот у российских ученных получилось! Профессор Липунов с командой точно знают где, как, а главное, почему звезды превращаются в черные дыры. Советские астрофизики составили сложные уравнения, а их ученики взяли и загрузили все это в мощнейший компьютер. За несколько часов виртуальная Вселенная проживает миллиарды лет – название технологии фантастическое "Машина сценариев". Мировое научное сообщество аплодирует стоя.

"Есть сценарии, братцы, и наша машина сценариев ложиться в это русло и с удовольствием будет сочинять другие Вселенные, моделируя которые, можно понять и ответить на самые глубокие вопросы. Мы можем увидеть, как Господь Бог готовит эту нашу Вселенную, этот наш дом, огромный дом, в котором мы живем", - говорит профессор МГУ Владимир Липунов.

Парадокс в том, что сценарии эти почти всегда верны на 100%. Но наука не может существовать без практики. Российские телескопы установлены по всему миру и только им в сентябре 2015 года удалось поймать энергетический всплеск – первое доказательство существования гравитационных волн.

Без мечты, говорят ученые, ни у Циолковского, ни у Королева ничего бы не вышло. Вот и профессор Липунов в свободное от науки время пишет научную фантастику все о той же "Машине сценариев". И, судя по загадочной улыбке профессора, он действительно что-то знает, ну или хотя бы математически просчитал.

Матвей Шестаков, Дмитрий Филиппов. "ТВ Центр".

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