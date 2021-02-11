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Отец Ольги Бузовой публично поддержал дочь

16:15
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Она переживает разрыв с Давой

Ольга Бузова тяжело переживает расставание с Давидом Манукяном. Молодые люди были вместе почти полтора года. По словам певицы, отношения закончились из-за того, что блогер грубо с ней обращался.

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В первую очередь поддержали Бузову ее родные и близкие. Не смог промолчать и отец певицы Игорь. Он обратился не только к Манукяну, но и ко всем мужчинам и призвал их не использовать чувства девушек в своих интересах, передает СтарХит.

"Девочку, что любит сильно, так легко обмануть! Мужики, не пользуйтесь этим! Так не правильно!" - призвал отец Ольги.

Поддержку со стороны семьи получил и Манукян. Ранее мать блогера Анна назвала Бузову легкодоступной и обвинила в алкоголизме. Затем она оправдалась за свои высказывания. "А пусть на твоего ребенка грязь льют, а ты в ножки падай и целуй. Главное, что будешь культурная!" - заявила женщина.

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