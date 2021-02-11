Представитель ВОЗ привилась от коронавируса российской вакциной

Какой именно, она не уточнила
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович привилась одной из зарегистрированных в стране вакцин. Об этом она сама рассказала РИА "Новости". Какой именно препарат получила Вуйнович, не уточняется.
"Прививки, как и любые другие медицинские вмешательства, являются индивидуальным решением каждого человека", - отметила представитель ВОЗ.
По ее словам, чувствует она себя после процедуры хорошо.
В августе 2020 года Министерство здравоохранения зарегистрировал "Спутник V" - первую в мире вакцину от COVID-19, разработанную центром имени Гамалеи. Позже регистрацию прошла разработка центра "Вектор" "ЭпиВакКорона".
В скором времени ожидается регистрация третьей вакцины - это "КовиВак" от центра имени Чумакова.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"