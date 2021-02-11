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Представитель ВОЗ привилась от коронавируса российской вакциной

11:27
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Какой именно, она не уточнила

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович привилась одной из зарегистрированных в стране вакцин. Об этом она сама рассказала РИА "Новости". Какой именно препарат получила Вуйнович, не уточняется.

Вакцинация в России набирает обороты
В центре Гамалеи обновили данные по числу привитых "Спутником V"

"Прививки, как и любые другие медицинские вмешательства, являются индивидуальным решением каждого человека", - отметила представитель ВОЗ.

По ее словам, чувствует она себя после процедуры хорошо.

В августе 2020 года Министерство здравоохранения зарегистрировал "Спутник V" - первую в мире вакцину от COVID-19, разработанную центром имени Гамалеи. Позже регистрацию прошла разработка центра "Вектор" "ЭпиВакКорона".

В скором времени ожидается регистрация третьей вакцины - это "КовиВак" от центра имени Чумакова.

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