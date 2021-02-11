В Москве от COVID-19 выздоровели еще 3558 человек

Подтверждено 2040 новых случаев заражения

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 3558 пациентов, сообщили в оперштабе по контролю за распространением COVID-19. Всего в столице поправились 861916 человек.

"Подтверждено 2040 новых случаев заражения, госпитализировано 807 человек, скончался 61 пациент", - уточняется в сообщении.

Оперштаб напомнил, что при симптомах ОРВИ не следует покидать пределы жилого помещения - стоит сразу вызывать врача.

Всего в России за минувшие сутки выявили 15038 случаев заражения. Общее число инфицированных - 4027748. За весь период пандемии в стране от COVID-19 умерли 78687 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"