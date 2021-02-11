"Спутник V" признали историей глобального успеха

К такому выводу пришла газета Washington Post

"Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин от коронавируса в мире. Так оценила разработку наших ученых Washington Post. В газете опубликовали статью, в которой прямо говорится: российский препарат может добиться мирового успеха. В нашей стране иммунизация в самом разгаре. Темп распространения ковида снижается. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 15038 новых случаев коронавируса. Выздоровевших больше, чем заболевших.

Четыре тысячи семьсот коек. В Москве к плановой работе возвращаются два крупнейших стационара, переоборудованные для пациентов лишь с одним диагнозом. Также сократится коечный фонд в резервных госпиталях. Это позволяет сделать положительная динамика в эпидобстановке. Все больше москвичей проходят вакцинацию. В регионах развернуто свыше 3700 пунктов, где можно сделать прививку.

Врачам помогают волонтеры. В Ярославле добровольцы взяли на себя организационные вопросы: информируют жителей, ведут запись. В Приморье работают выездные бригады. Прививки делают прямо на предприятиях. Все это позволяет постепенно снимать ограничения.

В Петербурге в пятницу откроются заведения общепита, при этом в залах должно быть занято не больше половины мест. Но главное для культурной столицы - искусство. Театры и концертные площадки теперь могут быть заполнены на три четверти. Все профилактические правила остаются обязательными. Сложнее с выходом из пандемии в Европе. В Германии ждут третьей волны коронавируса и объявляют о продлении локдауна.

"Власти Германии получили первые доклады о мутациях вируса. В правительстве осознают, что штаммов становится все больше, и вопрос лишь в том, как быстро увеличивается их количество. По итогам совещания принято решение продлить локдаун, введенный в стране 2 ноября прошлого года, до 7 марта", - заявила Ангела Меркель.

Единственные заведения сферы услуг, которые могут работать в Германии, - парикмахерские. О том, что значат салоны красоты для человечества, ранее рассказала Ангела Меркель. По словам канцлерин, ей закрашивать седину в это непростое время помогает ассистентка. Меркель не исключила закупки российской вакцины "Спутник V". Все громче в Евросоюзе звучат голоса тех, кто считает, что прививочная компания там провалена. Однако есть и те, кто знать ничего не хочет об успехах нашей научной школы. Разработчикам "Спутника V" пришлось публиковать подтверждение того, что Россия действительно подавала заявку на регистрацию препарата в ЕС. Потому как в Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили, что ничего подобного не получали. О том, что наш препарат сегодня действительно эффективен в борьбе с пандемией, написали даже в Washington Post.

"Спутник V", названный в честь первого в мире спутника, благодаря которому Советский Союз опередил Америку в космической гонке, может стать мировой историей успеха. Результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины показали, что она одна из самых безопасных и эффективных в мире. Кроме того, "Спутник V" значительно дешевле, чем конкуренты, и не требует такой инфраструктуры хранения", - пишет издание.

Своим путем идет Украина. Правительство запретило регистрировать в стране любые российские вакцины. И доказательная база эффективности в Киеве, похоже, никого не интересует. Ранее Владимир Зеленский заявил, что не будет закупать "Спутник V", потому что украинцы - "не кролики для экспериментов". В Верховной раде ответили президенту, что без российской вакцины украинцы действительно кроликами могут стать.

"ТВ Центр".

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