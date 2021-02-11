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Экспертиза признала сына Рудковской и Плющенко психически здоровым

12:18
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Мальчик прошел проверку в рамках уголовного дела

Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша в рамках уголовного дела прошел психологическую экспертизу. Ранее в СМИ заявили, что у мальчика якобы синдром Аспергера.

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После публикации Саша не мог есть и отказывался посещать тренировки, рассказала Рудковская. В психологической травме ребенка семья обвинила издание, продюсер обратилась в суд, чтобы доказать здоровье сына.

"Психологическая экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела, показала отсутствие у Саши Плющенко каких-либо психических расстройств", - рассказал о результатах экспертизы адвокат Александр Добровинский.

Он отметил, что это "понятно и так". Добровинский выразил мнение, что ложная публикация была призвана навредить семье мальчика, передает "Вечерняя Москва" со ссылкой на РИА Новости.

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