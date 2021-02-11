В МИД отказались считать продление СНВ-3 уступкой Москвы

Решение отвечает интересам и России, и США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в ходе брифинга, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений отвечает как интересам Москвы, так и интересам Вашингтона.

"Необходимо подчеркнуть, что речь не шла и не идет о каких-либо уступках ни с одной из сторон. По нашему убеждению, совместно принятое нашими странами решение о продлении Договора в равной мере отвечает их национальным интересам", - приводит слова замглавы внешнеполитического ведомства ТАСС.

Рябков уточнил, что в отношениях между Россией и Соединенными Штатами в обозримом будущем сохранится "необходимый уровень взаимной предсказуемости", что важно для укрепления международной безопасности.

По словам замминистра, Россия отмечает сигналы об открытости США к стратегическому диалогу и со своей стороны готова приступить к работе в этой сфере.

СНВ-3 был официально продлен на пять лет 5 февраля. Согласно документу, США и Россия берут на себя обязательства сократить число ядерных боезарядов до 1550, а количество межконтинентальных баллистических ракет, снарядов на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках - до 700.

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