Флористы назвали цветы, которые можно дарить аллергикам

Даже людей с аллергией можно порадовать букетом

В преддверии Дня всех влюбленных флористы рассказали о цветах, которые можно дарить даже аллергикам. Лучше всего выбирать цветы без выраженного запаха.

Эксперты отметили, что людям с аллергией могут быть противопоказаны хризантемы, нарциссы, гиацинты и восточные лилии – цветы с ярко выраженным ароматом.

Среди подходящих вариантов оказались куда менее пахучие тюльпаны, ирисы и ранункулюсы. Также можно выбрать букеты из альстромерий и роз, не имеющих яркого садового аромата, передает РИАМО.

"Танацетум Камилла визуально очень похожа на ромашку и может ввести дарителя в заблуждение, но этот цветок является разновидностью хризантем и также не подойдет в качестве подарка аллергикам", - предупредили специалисты.

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