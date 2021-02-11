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Спонтанный тур: как россияне хотят провести 23 февраля и 8 марта

12:04
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Многие готовят поездку в качестве подарка близким

Сервис OneTwoTrip провел опрос и выяснил, куда россияне планируют отправиться на длинные выходные в конце зимы и начале весны. Результаты исследования публикует РИА "Новости".

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Путешествия, говорят эксперты, запланировали не менее 45% жителей. При этом 75% пока не определились, будут ли брать для этого дополнительные дни отпуска.

54% респондентов отметили, что хотят поехать в тур, но это должно быть спонтанное путешествие, так что где именно они в итоге окажутся, сказать тяжело.

Половина участников опроса при этом заметили, что в День защитника Отечества и Международный женский день они хотели бы быть за границей.

Как сообщили 18% опрошенных, они готовятся подарить на праздники поездку близким.

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