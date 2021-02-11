Деревянко назвал причину расставания с гражданской женой

У пары есть двое детей

Актер Павел Деревянко рассказал, что стало причиной его расставания с гражданской женой Дарьей Мясищевой. За годы совместной жизни у пары родилось двое детей.

Деревянко признался, что в семье начали назревать конфликты, и, чтобы не усугублять ситуацию и "не доводить до войны", они решили разойтись. Актер отметил, что остался с Мясищевой в прекрасных дружеских отношениях.

Деревянко подчеркнул, что, хотя их совместная жизнь была основана на "предлагаемых обстоятельствах", а не на огромной любви и страсти, союз был счастливым, органичным и равноправным, передает "7Дней".

"У нас была прекрасная, хоть и нестандартная семья. Сейчас, когда мы с Дашей официально расстались, я все равно называю ее, Варю и Сашу своей семьей. Потому что, по сути, так и есть", - резюмировал актер.

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