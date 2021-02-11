ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Чите блогер получил условный срок за противозаконные призывы

12:28
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Он ,в частности, агитировал нарушать самоизоляцию

Житель Читы 1978 года рождения признан Железнодорожным судом города виновным в противозаконных призывах, передает "Интерфакс".

Суд приговорил Алексея Навального к реальному сроку. Главное
Для экс-главы Хабаровского края запросили семь лет колонии

Уточняется, что обвинение было выдвинуто по двум статьям - о призывах к массовым беспорядкам и публичных призывах к экстремистской деятельности через интернет. Происходили они в апреле прошлого года.

Блогер выкладывал записи в Сети под псевдонимом. Как сообщил источник агентства, нарушения связаны с карантинными ограничениями. Мужчина, в частности, агитировал не соблюдать самоизоляцию.

Суд приговорил обвиняемого к условному сроку - двум годам и трем месяцам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.