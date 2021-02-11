В Чите блогер получил условный срок за противозаконные призывы

Он ,в частности, агитировал нарушать самоизоляцию

Житель Читы 1978 года рождения признан Железнодорожным судом города виновным в противозаконных призывах, передает "Интерфакс".

Уточняется, что обвинение было выдвинуто по двум статьям - о призывах к массовым беспорядкам и публичных призывах к экстремистской деятельности через интернет. Происходили они в апреле прошлого года.

Блогер выкладывал записи в Сети под псевдонимом. Как сообщил источник агентства, нарушения связаны с карантинными ограничениями. Мужчина, в частности, агитировал не соблюдать самоизоляцию.

Суд приговорил обвиняемого к условному сроку - двум годам и трем месяцам.

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