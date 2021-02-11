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Собянин рассказал, как городская цифровизация помогла москвичам во время пандемии

12:53
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Внедрение цифровых технологий в Москве спасло тысячи жизней

Мэр Москвы Сергей Собянин разместил в блоге на своем сайте видео, в нем рассказывается о цифровых технологиях столицы, которые помогали спасти жизни во время борьбы с COVID-19.

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"Посмотрите сюжет о том, как внедрение цифровых технологий позволило организовать помощь москвичам в период пандемии COVID-19", - призвал Собянин. Он отметил, что современные технологии помогли медикам спасти тысячи жизней.

В ролике отмечается, что Москва еще до пандемии коронавируса смогла достичь высокого уровня проникновения информационных технологий во многие сферы жизни, а потому с началом эпидемии удалось в кратчайшие сроки создать единую цифровую платформу, которая обеспечила персонифицированное ведение каждого пациента. Основа этой платформы - единый лабораторный сервис, включивший как городские, так и частные учреждения. Он позволил иметь единую базу данных пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Также платформа имеет единый цифровой регистр заболевших, который обеспечивает персонифицированный учет, маршрутизацию и ведение пациентов.

В ролике подчеркнули, что развернутые ковидные госпитали работают только в цифровом формате - без бумажного документооборота. В цифровом формате с помощью планшетов работают и медики на дому при лечении пациентов, которым не требуется госпитализация.

Кроме того, в сюжете говорится о работе специально созданного в Москве общегородского административного центра сопровождения и мониторинга заболевших, а также о системе эпидрасследования и системах контроля за соблюдением ограничительных мероприятий.

Процесс вакцинации тоже удалось перевести в цифровой формат. Персонифицированный учет помог организовать особый контроль за вакцинированными, учитывать иммунный статус пациента при оказании помощи. Все этапы вакцинации автоматизированы.

Использование цифровых технологий позволило снизить нагрузку на врачей и сэкономить их время. Кроме того, цифровизация обеспечила гарантию прозрачности всех действий и результатов, позволила минимизировать риски.

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