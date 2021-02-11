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Лукашенко высказался о единстве Белоруссии и России

12:39
  • четверг
  • 11 февраля 2021

От этого единства зависит мирное будущее региона, сказал глава государства

В ходе своего выступления на Всебелорусском народном собрании президент страны Александр Лукашенко высказался об отношениях республики с Москвой.

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"Основным экономическим партнером и стратегическим союзником была и будет наша Россия", - цитирует Лукашенко ТАСС.

Глава государства при этом отметил, что также для страны важны отношения с Китаем и Евросоюзом, но именно от единства Белоруссии и России зависит мирное будущее региона.

Также Лукашенко добавил, что полностью свою актуальность сохраняет СНГ.

Кроме того, белорусский лидер прокомментировал грядущую Конституционную реформу. Она, подчеркнул политик, должна максимально приблизить центры принятия решений к людям и обеспечить постоянную эффективную обратную связь.

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