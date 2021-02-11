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ЦБ запретит вводить низкие лимиты в Системе быстрых платежей

12:58
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Это коснется в первую очередь Сбербанка

В проекте указания Банка России прописано требование к кредитным организациям устанавливать на уровне не менее 150 тысяч рублей в сутки лимиты для клиентов на переводы через Систему быстрых платежей, передает РБК.

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Скорректировать лимиты банки должны до 1 октября 2021 года, что, по планам регулятора, позволит повысить доступность переводов через СБП.

Новое требование, уточняется в материале, затронет в первую очередь Сбербанк, у которого сейчас суточный лимит установлен в размере 50 тысяч рублей. Для сравнения: в ВТБ разовый лимит - 150 тысяч, месячный - 2 миллиона, в Тинькофф Банке максимальная сумма одного перевода тоже равна 150 тысячам рублей.

В конце прошлого года первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что СБП "не до конца решила вопрос платформенного рабства". Она уточнила, что из многих банков очень сложно вывести деньги.

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