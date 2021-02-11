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Ретейлеры опровергли данные о проблемах с поставками бананов

13:08
  • четверг
  • 11 февраля 2021

СМИ писали, что сказалось снижение урожая в Эквадоре

В четверг газета "Комменсант" написала со ссылкой на источники, что российские торговые сети испытывают проблемы с поставками бананов из-за снижения урожая в Эквадоре и ростом оптовых цен. Представители профильного сообщества опровергли эту информацию.

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"Собственные импортные поставки бананов стабильны, так как Х5 сотрудничает сразу с пулом различных производителей, - приводит ТАСС комментарий X5 Retail Group.

Там добавили, что не наблюдают роста закупочных цен.

В "Магните" уточнили, что почти весь плановый объем продаж компании на год обеспечен гарантированными поставками, в Ашане сообщили, что с закупками все в порядке, а цены находятся на прежнем уровне.

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