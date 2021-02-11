Волочкова рассказала о щедрых подарках от Сулеймана Керимова

Балерина не скрывает, что скучает по роскошной жизни

Анастасия Волочкова в преддверии Дня святого Валентина рассказала о самых запоминающихся подарках, которые когда-либо получала. Балерина призналась, что самыми лучшими презентами чаще всего оказывались те, которые она дарила себе сама.

"Я себе любимой дарила в основном творческие подарки: цветы, украшения, картины, красивые дизайнерские аксессуары", - заявила артистка.

Однако Волочкова отметила, что в ее жизни встречались и такие мужчины, "которые по подаркам переплюнули ее саму". К таким ухажерам она отнесла олигарха Сулеймана Керимова, который не жалел на балерину средств и смог "по достоинству оценить творческий потенциал и индивидуальность" артистки.

"Он меня укатывал по полной. Дарил яхты, осыпал драгоценностями, возил по лучшим мировым курортам, на которые мы летали на частных самолетах. И самые лучший отдых и воспоминания у меня связаны именно с ним", - вспомнила Волочкова.

Она добавила, что даже на отдыхе не забывала о работе и всегда возила с собой балетные костюмы. "Если мы летели даже на пять дней, я все равно брала балетный костюм, чтобы репетировать. И Сулейман всегда надо мной из-за этого смеялся. Он говорил: "Мы же летим всего на пару дней, а ты снова свои пачки тащишь". Также его веселили мои шпагаты, которые я демонстрировала на яхтах и островах", - заявила Волочкова.

Балерина отметила, что ей не хватает подобных шикарных подарков, однако она верит в искреннюю и чистую любовь и надеется встретить такого же щедрого поклонника, передает "Вечерняя Москва".

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