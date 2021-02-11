"Была и будет": Лукашенко назвал Россию союзником Белоруссии

И экономическим партнером

От единства России и Белоруссии зависит мирное и стабильное будущее региона. Об этом заявил Александр Лукашенко во время обращения к делегатам Всебелорусского народного собрания. Участники обсуждают вопросы развития Союзного государства, предстоящую Конституционную реформу, угрозу расширения НАТО, а также вмешательство Запада во внутренние дела других государств

Это Всебелорусское народное собрание Александр Лукашенко сразу называет историческим. Страна, по его словам, переживает переломный период, сравнимый для Белоруссии со временем после распада Советского союза: пандемия, экономические сложности, политический кризис.

"Беларусь подверглась жестокой атаке извне. Повторяю: жесточайшей атаке извне. Опираясь на определенные внутренние силы, сколько их было, я не буду говорить, была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа, по принципу блицкриг. Вам это название ни о чем не говорит? Мне говорит", - заявил Лукашенко.

Задача делегатов этого съезда - одобрить план развития страны на ближайшие 5 лет. Оппозиция, по словам Лукашенко, свою программу уже составила: ускоренная приватизация земель, подготовка к вступлению в ЕС и НАТО и разрыв связей с Россией.

"В политической сфере - выход из Союзного государства с Российской Федерацией, Евразийского союза, Таможенного союза и других интеграционных образований, где доминирует Россия. В военной сфере - выход из Организации Договора о коллективной безопасности, возвращение полного контроля над своими системами противовоздушной и противоракетной обороны. Сейчас у нас с Россией создана единая система противовоздушной и противоракетной обороны, и это надежнейший щит для защиты и Беларуси, и России", - перечисляет Лукашенко.

При этом, по словам белорусского лидера, политика многовекторного развития страны, конечно, разумна. Но статус российско-белорусских отношений всегда был и будет особым. И это даже не политическая воля, говорит Лукашенко, а объективная реальность. С которой должен будет считаться любой, кто в будущем возглавит страну.

"Основным экономическим партнёром и стратегическим союзником была и будет наша Россия. Она нам не чужая, потому что там живут не только наши люди и очень близкие россияне, прежде всего, русский народ. Это наш народ, с которым мы жили долгие века и вместе, иногда спиной в спину, иногда плечом в плечо стояли и боролись по одну сторону баррикад", - заявил Лукашенко.

Союзное государство - выгодная для обеих сторон интеграция. Налоговые льготы, упрощенная система таможенного контроля - серьезная поддержка для экономики. При этом партнерство строится на условиях равноправия. И тут, по словам белорусского президента, не стоит бояться потери суверенитета или политического "поглощения" одной страны другой.

"Давайте раз и на всегда расставим точки над "и". Беларусь выступала и будет выступать за экономическую интеграцию на постсоветском пространстве как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Глубже всего мы продвинулись в формате Союзного государства. Сегодня открыто заявляем о готовности к дальнейшей предметной работе по улучшению межотраслевого сотрудничества", - заявил Лукашенко.

Все эти положения будут записаны в новую программу развития Белоруссии. Предложил Александр Лукашенко подумать и над внесением поправок в Конституцию страны. Проект должен быть готов к концу этого года, после чего его вынесут на рассмотрение граждан на референдуме.

Екатерина Выскребенцева. "ТВ Центр".

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