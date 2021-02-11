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В Кремле отвергли принцип "кнута и пряника" для вакцинации

13:31
  • четверг
  • 11 февраля 2021

Темпы прививочной кампании в стране растут

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил темпы массовой вакцинации в стране. По его словам, показатели уже хорошие, но еще будут наращиваться.

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"Массовая вакцинация идет, но мы все-таки только на начальном этапе сейчас, разворачивается работа. Ее невозможно развернуть полноформатно в одночасье", - приводит слова кремлевского спикера РИА "Новости".

По словам Пескова, сейчас увеличиваются объемы вакцины, которые каждый месяц выходят в оборот. Темпы, подчеркнул представитель Кремля, не статичны, они имеют тенденцию к последовательному повышению.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что люди сами должны понимать, насколько важна прививка.

"Никакого кнута здесь быть не может, да и пряника тоже. Здесь просто нужно объяснять людям, что это в их интересах, что это для их собственного здоровья и безопасности необходимая вакцина", - сказал он.

Массовая вакицнация в России продолжается с 18 января. Согласно данным от 10 февраля, первый компонент разработанной в центре Гамалеи вакцины "Спутник V" получили около 2,2 миллиона человек, оба компонента - более 1,7 миллиона человек.

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